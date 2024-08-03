Главврач нижнеломовской ЦРБ оштрафован за невыполнение законных требований прокурора Медицина

Пенза, 3 августа 2024. PenzaNews. Главный врач нижнеломовской центральной районной больницы Пензенской области оштрафован за невыполнение законных требований прокурора.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прокуратура Вадинского района Пензенской области в феврале текущего года проверила исполнение вадинской участковой больницей ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних в сфере здравоохранения. Были выявлены нарушения при организации медицинских осмотров несовершеннолетних и обеспечении их лекарственными препаратами. С целью их устранения прокуратура района направила заказным письмом главному врачу ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» представление. Заказное почтовое отправление 1 марта 2024 года было вручено адресату, однако в установленный законом срок ответ [...] не поступил, меры к устранению выявленных нарушений закона ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» приняты не были», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем поясняется, что в этой связи прокурор района возбудил в отношении главврача нижнеломовской ЦРБ дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении».

«По результатам его рассмотрения постановлением Нижнеломовского районного суда [...] руководитель медицинского учреждения оштрафован на 2 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время ответ на представление поступил в прокуратуру района, выявленные ранее нарушения устранены.