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Офтальмологическая служба детской поликлиники №6 в Пензе получила новое оборудование

14:12 | 08.08.2024 | Медицина

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Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. Новое оборудование приобретено для офтальмологической службы детской поликлиники №6 на улице Рахманинова в Пензе за счет средств областного бюджета.

Офтальмологическая служба детской поликлиники №6 в Пензе получила новое оборудование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава, в распоряжении врачей появился бесконтактный офтальмологический тонометр нового поколения стоимостью 822 тыс. рублей, который предназначен для измерения внутриглазного давления.

«Регулярные замеры помогают контролировать эффективность проводимого лечения», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что также в кабинете охраны зрения установлен аппарат «Синоптофор» стоимостью 450 тыс. рублей для лечения косоглазия.

«Его применение позволяет без операции восстановить бинокулярное зрение и улучшить состояние сетчатки глаза», — сказано в сообщении.

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