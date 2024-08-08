Офтальмологическая служба детской поликлиники №6 в Пензе получила новое оборудование Медицина

Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. Новое оборудование приобретено для офтальмологической службы детской поликлиники №6 на улице Рахманинова в Пензе за счет средств областного бюджета.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава, в распоряжении врачей появился бесконтактный офтальмологический тонометр нового поколения стоимостью 822 тыс. рублей, который предназначен для измерения внутриглазного давления.

«Регулярные замеры помогают контролировать эффективность проводимого лечения», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что также в кабинете охраны зрения установлен аппарат «Синоптофор» стоимостью 450 тыс. рублей для лечения косоглазия.

«Его применение позволяет без операции восстановить бинокулярное зрение и улучшить состояние сетчатки глаза», — сказано в сообщении.