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Центр здоровья работающих ФМБА России планируется открыть в Заречном

09:10 | 09.08.2024 | Медицина

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Заречный, 9 августа 2024. PenzaNews. Центр здоровья работающих ФМБА России планируется открыть в городе Заречном Пензенской области в текущем году. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе рабочего визита в закрытое административно-территориальное образование.

Центр здоровья работающих ФМБА России планируется открыть в Заречном

Фото: Pnzreg.ru

«В этом году нам предстоит создать комплексный центр здоровья работающих, в который войдет и специальный центр благополучия семьи», — сказала она во время посещения перинатального центра МСЧ №59 в минувший четверг, 8 августа.

По словам Вероники Скворцовой, в центре будет сделан акцент не только на медицинских, но и на психологических аспектах репродуктивного здоровья.

Говоря о ситуации в сфере здравоохранения в Заречном в целом, руководитель ФМБА России обратила внимание на то, что в настоящее время на 100% укомплектована участковая служба взрослой и детской поликлиник медсанчасти.

«Также нет дефицита в специалистах узкой направленности», — цитирует Веронику Скворцову пресс-служба правительства Пензенской области.

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