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В Пензенскую область поступила первая партия вакцин против гриппа

16:09 | 09.08.2024 | Медицина

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Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Первая партия вакцин против гриппа для иммунизации детей и взрослых поступила в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступила первая партия вакцин против гриппа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В распоряжение взрослого населения пришло 40 тыс. 570 доз вакцины «Флю-М» и 63 тыс. 110 доз вакцины «Совигрипп». Для детского населения приехала вакцина «Ультрикс квадри» в количестве 73 тыс. 750 доз», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что состав вакцин учитывает прогноз Всемирной организации здравоохранения по ожидаемым в предстоящем эпидсезоне штаммам сезонного гриппа.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2024 года №7, в 2024 году регионам необходимо привить не менее 60% жителей, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска», — отмечается в сообщении.

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