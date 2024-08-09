В Пензенскую область поступила первая партия вакцин против гриппа Медицина

Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Первая партия вакцин против гриппа для иммунизации детей и взрослых поступила в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В распоряжение взрослого населения пришло 40 тыс. 570 доз вакцины «Флю-М» и 63 тыс. 110 доз вакцины «Совигрипп». Для детского населения приехала вакцина «Ультрикс квадри» в количестве 73 тыс. 750 доз», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что состав вакцин учитывает прогноз Всемирной организации здравоохранения по ожидаемым в предстоящем эпидсезоне штаммам сезонного гриппа.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2024 года №7, в 2024 году регионам необходимо привить не менее 60% жителей, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска», — отмечается в сообщении.