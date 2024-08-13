В пензенскую областную больницу поступило реабилитационное оборудование для пациентов с вертеброспинальной патологией Медицина

Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Инновационное реабилитационное оборудование для пациентов с вертеброспинальной патологией поступило в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко благодаря федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Речь идет о комплексе для тренировок с биологической обратной связью. [...] Основное назначение нового реабилитационного комплекса — это восстановление пациентов разных профилей на втором этапе реабилитации. В неврологии, например, это пациенты с патологией головного и спинного мозга, в том числе после сосудистых катастроф», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что стоимость оборудования составляет 11,9 млн. рублей.