21:46:58 Вторник, 13 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенскую областную больницу поступило реабилитационное оборудование для пациентов с вертеброспинальной патологией

14:06 | 13.08.2024 | Медицина

Печать

Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Инновационное реабилитационное оборудование для пациентов с вертеброспинальной патологией поступило в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко благодаря федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенскую областную больницу поступило реабилитационное оборудование для пациентов с вертеброспинальной патологией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Речь идет о комплексе для тренировок с биологической обратной связью. [...] Основное назначение нового реабилитационного комплекса — это восстановление пациентов разных профилей на втором этапе реабилитации. В неврологии, например, это пациенты с патологией головного и спинного мозга, в том числе после сосудистых катастроф», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что стоимость оборудования составляет 11,9 млн. рублей.

Читайте также
В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка пуделя
Житель Городищенского района стал жертвой мошенничества при покупке пиломатериалов Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей
В Каменском районе мужчина ударил супругу топором по руке и угрожал ей убийством Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама