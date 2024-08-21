Учреждения здравоохранения Пензенской области получили 15 новых автомобилей «УАЗ» Медицина

Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. 15 новых санитарных автомобилей «УАЗ» приобретено благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

«Автомобили поступили в 12 районов Пензенской области: Бековский, Вадинский, Земетчинский, Камешкирский, Каменский, Кузнецкий, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Сердобский, Спасский, Тамалинский», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что машины будут использоваться для доставки пациентов в учреждения здравоохранения и медработников — до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и лекарственных препаратов в отдаленные районы.

«В апреле 2024 года в Пензенскую область уже осуществлена поставка 18 санитарных автомобилей. А всего в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» предусмотрены приобретение и замена 144 единиц санитарного автотранспорта», — отмечается в сообщении.