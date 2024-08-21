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Учреждения здравоохранения Пензенской области получили 15 новых автомобилей «УАЗ»

13:30 | 21.08.2024 | Медицина

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Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. 15 новых санитарных автомобилей «УАЗ» приобретено благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Учреждения здравоохранения Пензенской области получили 15 новых автомобилей «УАЗ»

Фото: Pnzreg.ru

«Автомобили поступили в 12 районов Пензенской области: Бековский, Вадинский, Земетчинский, Камешкирский, Каменский, Кузнецкий, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Сердобский, Спасский, Тамалинский», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что машины будут использоваться для доставки пациентов в учреждения здравоохранения и медработников — до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и лекарственных препаратов в отдаленные районы.

«В апреле 2024 года в Пензенскую область уже осуществлена поставка 18 санитарных автомобилей. А всего в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» предусмотрены приобретение и замена 144 единиц санитарного автотранспорта», — отмечается в сообщении.

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