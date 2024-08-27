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В пензенскую облбольницу поступил аппарат УЗИ экспертного класса

14:19 | 27.08.2024 | Медицина

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Пенза, 27 августа 2024. PenzaNews. Аппарат УЗИ экспертного класса стоимостью более 12 млн. рублей поступил в отделение ультразвуковой диагностики пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенскую облбольницу поступил аппарат УЗИ экспертного класса

Фото: Health.pnzreg.ru

«Современный аппарат получен благодаря программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», а также национальному проекту «Здравоохранение», приоритетным направлением которого является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отмечается в тексте.

Из него следует, что ультразвуковой сканер имеет сенсорную панель управления, отличается высоким качеством визуализации, а также передовыми технологиями обработки изображения с набором специализированных программ, в частности, есть кардиоваскулярная программа для пациентов с сосудистыми рисками.

«Диагностическая ультразвуковая технология для визуализации эластичности тканей обнаруживает наличие [...] более плотных образований и передает информацию о жесткости в виде цветовой карты. Также имеется программа полуавтоматической количественной оценки эластичности тканей по двум выбранным зонам. Функциональная сенсорная панель аппарата настраивается, как планшет, что позволяет работать с изображением, усилить его качество, особенно при затрудненной визуализации на этапе сканирования», — сказано в сообщении.

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