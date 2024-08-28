В башмаковской райбольнице отремонтированы первый и второй этажи терапевтического корпуса Медицина

Пенза, 28 августа 2024. PenzaNews. Капитальный ремонт первого и второго этажей терапевтического корпуса башмаковской районной больницы выполнен в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Выполнены внутренние отделочные работы, замена дверей, инженерных коммуникаций, сантехнического оборудования, замена напольного покрытия и автоматической пожарной сигнализации, а также ремонт входной группы», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что более 20 млн. рублей были выделены на эти цели из федерального и регионального бюджетов.