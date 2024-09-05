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В пензенском онкодиспансере пройдет день открытых дверей, посвященный ранней диагностике рака головы и шеи

12:18 | 05.09.2024 | Медицина

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Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. День открытых дверей, посвященный ранней диагностике рака головы и шеи, пройдет в пензенском областном онкологическом клиническом диспансере в предстоящую субботу, 7 сентября.

В пензенском онкодиспансере пройдет день открытых дверей, посвященный ранней диагностике рака головы и шеи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прием будет проводиться только по предварительной записи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

Там же указан номер телефона, по которому в рабочее время принимаются звонки от желающих принять участие в дне открытых дверей.

«Мероприятие будет приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком головы и шеи», — отмечается в тексте.

В нем указано, что причинами возникновения рака головы и шеи могут стать курение, злоупотребление алкоголем, вирус папилломы человека, постоянная травма слизистых оболочек полости рта и языка зубами.

«В зоне риска — мужчины в возрасте старше 40 лет, но в последние годы растет и число женщин и молодых людей, которых поражает это онкологическое заболевание. Наиболее распространенными признаками и симптомами рака головы и шеи являются язвы, белые или красные пятна во рту, боль в горле и языке, охриплость голоса, затрудненное глотание, отек шеи, ощущение односторонней заложенности носа, носовые кровотечения», — уточняется в сообщении.

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