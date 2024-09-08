В Пензе пройдет научно-практическая конференция «Российская неделя трансфузиологии. Безопасность и инновации» Медицина

Пенза, 8 сентября 2024. PenzaNews. Всероссийская научно-практическая конференция «Российская неделя трансфузиологии. Безопасность и инновации» пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова с 11 по 13 сентября.

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«Конференция соберет ведущих специалистов, ученых и практиков в области трансфузиологии и других областей медицины для обсуждения актуальных вопросов безопасности переливания крови, внедрения инновационных технологий», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона.

В нем указано, что на конференции будут рассмотрены, в частности, вопросы нормативно-правового регулирования в сфере клинической и производственной трансфузиологии, безопасности и качества при заготовке компонентов донорской крови, иммунологические вопросы в трансфузиологии, а также новые направления клеточных биотехнологий.

«Запланированы пленарные заседания с участием экспертов отрасли, тематические секции, мастер-классы для учащихся старших классов естественно-научного профиля и коммуникационные площадки для обмена опытом и лучшими практиками», — добавляется в тексте.