В Пензе для детских поликлиник приобретено шесть аппаратов высокочастотной магнитотерапии Медицина

Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Шесть аппаратов высокочастотной магнитотерапии «Вч-Магнит-Мед ТеКо» приобретено для детских поликлиник Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Финансовые средства на их приобретение в размере более 1,5 млн. рублей выделены из бюджета Пензенской области», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что данные аппараты будут использоваться при реабилитации юных пациентов, которым по состоянию здоровья показано физиотерапевтическое лечение.

«Вч-Магнит» имеет широкий спектр лечебного воздействия и применяется при восстановлении детей после различных заболеваний. Аппарат незаменим в комплексной терапии бронхитов, пневмоний, бронхиальной астмы, холециститов, гломерулонефритов, заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, дерматозов, неврологических патологий, переломов и ушибов, мышечных контрактур и остеохондроза позвоночника», — сказано в сообщении.

В тексте отмечается, что аппараты высокочастотной магнитотерапии планируется установить во всех физиотерапевтических кабинетах детских поликлиник города.