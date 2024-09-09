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В Пензе для детских поликлиник приобретено шесть аппаратов высокочастотной магнитотерапии

10:01 | 09.09.2024 | Медицина

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Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Шесть аппаратов высокочастотной магнитотерапии «Вч-Магнит-Мед ТеКо» приобретено для детских поликлиник Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе для детских поликлиник приобретено шесть аппаратов высокочастотной магнитотерапии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Финансовые средства на их приобретение в размере более 1,5 млн. рублей выделены из бюджета Пензенской области», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что данные аппараты будут использоваться при реабилитации юных пациентов, которым по состоянию здоровья показано физиотерапевтическое лечение.

«Вч-Магнит» имеет широкий спектр лечебного воздействия и применяется при восстановлении детей после различных заболеваний. Аппарат незаменим в комплексной терапии бронхитов, пневмоний, бронхиальной астмы, холециститов, гломерулонефритов, заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, дерматозов, неврологических патологий, переломов и ушибов, мышечных контрактур и остеохондроза позвоночника», — сказано в сообщении.

В тексте отмечается, что аппараты высокочастотной магнитотерапии планируется установить во всех физиотерапевтических кабинетах детских поликлиник города.

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