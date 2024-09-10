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В Тамалинском районе открыто три новых ФАПа

18:00 | 10.09.2024 | Медицина

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Пенза, 10 сентября 2024. PenzaNews. Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты распахнули свои двери для пациентов в селах Малая Сергиевка и Волчий Враг, а также в деревне Санниковка Тамалинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Тамалинском районе открыто три новых ФАПа

Фото: Health.pnzreg.ru

«ФАПы получили лицензии на осуществление медицинской деятельности», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что типовые модульные фельдшерско-акушерские пункты, которые установлены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, оснащены всем необходимым.

«Здесь сельчане смогут получать квалифицированную помощь, поставить необходимые прививки, пройти обследования в рамках диспансеризации, записаться на прием к узким специалистам в больницу в Тамале», — сказано в сообщении.

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