В Тамалинском районе открыто три новых ФАПа Медицина

Пенза, 10 сентября 2024. PenzaNews. Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты распахнули свои двери для пациентов в селах Малая Сергиевка и Волчий Враг, а также в деревне Санниковка Тамалинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«ФАПы получили лицензии на осуществление медицинской деятельности», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что типовые модульные фельдшерско-акушерские пункты, которые установлены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, оснащены всем необходимым.

«Здесь сельчане смогут получать квалифицированную помощь, поставить необходимые прививки, пройти обследования в рамках диспансеризации, записаться на прием к узким специалистам в больницу в Тамале», — сказано в сообщении.