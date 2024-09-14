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В Пензенской области после вмешательства прокуратуры выделено более 120 млн. рублей на лекарственное обеспечение детей с сахарным диабетом

09:05 | 14.09.2024 | Медицина

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Пенза, 14 сентября 2024. PenzaNews. Дополнительные средства в размере более 120 млн. рублей выделены после вмешательства прокуратуры из бюджета Пензенской области на лекарственное обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом.

В Пензенской области после вмешательства прокуратуры выделено более 120 млн. рублей на лекарственное обеспечение детей с сахарным диабетом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Пензенской области провела проверку соблюдения прав граждан на охрану здоровья. Установлено, что отдельными учреждениями здравоохранения дети, страдающие сахарным диабетом, не обеспечивались необходимыми медицинскими изделиями и средствами диагностики, а также в ряде случаев — инсулином. При этом предусмотренное финансирование лекарственного обеспечения на 2024 год являлось недостаточным. Прокуратура Пензенской области внесла представление председателю регионального правительства», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В нем добавляется, что после вмешательства прокуратуры бюджетные ассигнования на лекарственное обеспечение граждан, страдающих сахарным диабетом, увеличены на сумму более 120 млн. рублей.

«Учреждения здравоохранения обеспечены тест-полосками, системами непрерывного мониторирования глюкозы, инсулином и расходными материалами в объеме годовой потребности», — сказано в тексте.

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