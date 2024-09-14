В Пензенской области после вмешательства прокуратуры выделено более 120 млн. рублей на лекарственное обеспечение детей с сахарным диабетом Медицина

Пенза, 14 сентября 2024. PenzaNews. Дополнительные средства в размере более 120 млн. рублей выделены после вмешательства прокуратуры из бюджета Пензенской области на лекарственное обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом.

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«Прокуратура Пензенской области провела проверку соблюдения прав граждан на охрану здоровья. Установлено, что отдельными учреждениями здравоохранения дети, страдающие сахарным диабетом, не обеспечивались необходимыми медицинскими изделиями и средствами диагностики, а также в ряде случаев — инсулином. При этом предусмотренное финансирование лекарственного обеспечения на 2024 год являлось недостаточным. Прокуратура Пензенской области внесла представление председателю регионального правительства», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В нем добавляется, что после вмешательства прокуратуры бюджетные ассигнования на лекарственное обеспечение граждан, страдающих сахарным диабетом, увеличены на сумму более 120 млн. рублей.

«Учреждения здравоохранения обеспечены тест-полосками, системами непрерывного мониторирования глюкозы, инсулином и расходными материалами в объеме годовой потребности», — сказано в тексте.