Отремонтирована входная группа корпуса отделения гнойной хирургии больницы №6 в Пензе Медицина

Пенза, 14 сентября 2024. PenzaNews. Ремонт входной группы корпуса отделения гнойной хирургии клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Корпус, где сегодня располагается отделение гнойной хирургии, был построен в 1978 году. Однако сотрудники подразделения заняли его в 1991 году. В последние годы, учитывая возраст здания, регулярно проводились ремонтные работы снаружи и внутри», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в отделении оказывают помощь пациентам с такими патологиями, как диабетическая стопа, трофические язвы, сепсис, остеомиелит.

«Врачи отделения гнойной хирургии осуществляют и амбулаторный прием пациентов в круглосуточном режиме. Отделение рассчитано на 60 коек. За прошлый год лечение прошли более 1 тыс. 500 пациентов», — добавляется в сообщении.