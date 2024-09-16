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Два молодых педиатра пополнили штат кузнецкой детской ЦРБ

13:21 | 16.09.2024 | Медицина

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Кузнецк, 16 сентября 2024. PenzaNews. Два молодых педиатра Алина Иванова и Мария Пронина приступили к работе в кузнецкой детской центральной районной больнице Пензенской области.

Два молодых педиатра пополнили штат кузнецкой детской ЦРБ

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, Алина Иванова окончила Мордовский государственный университет, Мария Пронина — Самарский государственный медицинский университет.

«Привлечение молодых специалистов в отрасль — особенно важная задача для здравоохранения», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что с начала 2024 года в участковые, районные и центральные районные больницы трудоустроены 72 врача-специалиста, из которых 12 — привлечены из других регионов, 28 — приняты на работу после обучения (11 — после завершения целевого обучения), 16 — пришли из частных медицинских организаций и организаций других ведомств, еще 16 — из медорганизаций Пензы.

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