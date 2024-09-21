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Около 1,5 тыс. жителей Пензенской области вступили в федеральный регистр доноров костного мозга

12:04 | 21.09.2024 | Медицина

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Пенза, 21 сентября 2024. PenzaNews. Около 1,5 тыс. жителей Пензенской области вступили в федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

Около 1,5 тыс. жителей Пензенской области вступили в федеральный регистр доноров костного мозга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Рекрутинговый центр федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток работает на базе пензенского областного клинического центра крови», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в преддверии Всемирного дня доноров костного мозга, который отмечается в третью субботу сентября, учреждение посетили бойцы студенческих медицинских отрядов, которым рассказали о важности развития федерального регистра.

Из сообщения следует, что два участника мероприятия пополнили регистр доноров.

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