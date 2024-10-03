В Пензе врачи областной больницы провели операцию по удалению опухоли желудка с протезированием крупного сосуда Медицина

Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Врачи пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко впервые в истории учреждения провели высокотехнологичную операцию по удалению опухоли желудка с протезированием пораженного крупного сосуда у молодой пациентки.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Еще лет 15 назад медицина была бессильна в таких ситуациях. Развивались осложнения, от которых больные быстро погибали. Лишь в последние годы хирурги начали осваивать сложные сосудистые реконструкции — высокотехнологичные вмешательства, рассчитанные на излечение от болезни. Однако до сих пор в масштабах России, да и во всем мире это редкие, или, как их еще называют, штучные» операции, а в масштабах Пензы, да и всех российских провинций — уникальные», — прокомментировал заместитель главного врача областной больницы по хирургической помощи Игорь Туркин.

В свою очередь главврач учреждения Александр Никишин отметил, что ситуация была критической.

«В нашем случае речь идет о пациентке, у которой большая опухоль желудка не только врастала в крупную артерию, диафрагму, но и сопровождалась массивным желудочным кровотечением с резким падением уровня гемоглобина. Ситуация критическая. Надо было быстро принимать решение. Хирурги-онкологи удалили радикально желудок, часть диафрагмы, все лимфатические узлы, в которые опухоль может давать метастазы, а сосудистые хирурги выполнили свой этап, удалили и заменили крупный сосуд — чревный ствол — синтетическим протезом», — сказал он.

По словам лечащего врача пациентки Григория Щербакова, операция и послеоперационный период прошли без каких-либо осложнений.

«Пациентка была выписана из клиники на 10-й день после операции в хорошем состоянии. Ей предстоит пройти еще курс химиотерапии — обязательный компонент при такой распространенной опухоли», — цитирует Григория Щербакова пресс-служба Минздрава Пензенской области.