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Участковый терапевт мокшанской больницы получила ключи от служебной трехкомнатной квартиры

18:04 | 04.10.2024 | Медицина

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Пенза, 4 октября 2024. PenzaNews. Главный врач мокшанской районной больницы Пензенской области Елена Леошина вручила участковому врачу-терапевту Марине Талалаевой ключи от новой служебной трехкомнатной квартиры.

Участковый терапевт мокшанской больницы получила ключи от служебной трехкомнатной квартиры

Фото: Health.pnzreg.ru

«Это очень важный момент — обеспечение жильем специалистов, которые приходят работать в Мокшанский район. Это форма поддержки, которая, с одной стороны, стимулирует молодого специалиста на плодотворную работу, с другой стороны, дает гарантию, что молодой специалист задержится в селе. Хочу пожелать Марине Анатольевне приумножать свой опыт и трудиться на благо жителей Мокшанского района», — отметила Елена Леошина.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, Марина Талалаева работает в здравоохранении более 5 лет, во время пандемии коронавируса она трудилась в выездной врачебной бригаде пензенской районной больницы, на данный момент переехала из Пензы в Мокшанский район вместе со своей большой семьей.

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