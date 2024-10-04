Участковый терапевт мокшанской больницы получила ключи от служебной трехкомнатной квартиры Медицина

Пенза, 4 октября 2024. PenzaNews. Главный врач мокшанской районной больницы Пензенской области Елена Леошина вручила участковому врачу-терапевту Марине Талалаевой ключи от новой служебной трехкомнатной квартиры.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Это очень важный момент — обеспечение жильем специалистов, которые приходят работать в Мокшанский район. Это форма поддержки, которая, с одной стороны, стимулирует молодого специалиста на плодотворную работу, с другой стороны, дает гарантию, что молодой специалист задержится в селе. Хочу пожелать Марине Анатольевне приумножать свой опыт и трудиться на благо жителей Мокшанского района», — отметила Елена Леошина.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, Марина Талалаева работает в здравоохранении более 5 лет, во время пандемии коронавируса она трудилась в выездной врачебной бригаде пензенской районной больницы, на данный момент переехала из Пензы в Мокшанский район вместе со своей большой семьей.