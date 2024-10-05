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В детской поликлинике «Спутника» открыт кабинет врача по спортивной медицине

11:03 | 05.10.2024 | Медицина

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Пенза, 5 октября 2024. PenzaNews. Кабинет врача по спортивной медицине начал работу в детской поликлинике в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В детской поликлинике «Спутника» открыт кабинет врача по спортивной медицине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В открытии приняли участие заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, глава регионального Минспорта Евгения Бочкарева и главврач областного врачебно-физкультурного диспансера Валерий Савельев.

«Мы открываем здесь кабинет целенаправленно, чтобы приблизить спортивную медицину к детям из густонаселенного района», — отметил Вячеслав Космачев.

По словам Евгении Бочкаревой, за день в кабинете планируется принимать по 15 человек.

«Ребята смогут прийти сюда после тренировок, чтобы проверить свое здоровье», — пояснила она.

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