В детской поликлинике «Спутника» открыт кабинет врача по спортивной медицине Медицина

Пенза, 5 октября 2024. PenzaNews. Кабинет врача по спортивной медицине начал работу в детской поликлинике в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В открытии приняли участие заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, глава регионального Минспорта Евгения Бочкарева и главврач областного врачебно-физкультурного диспансера Валерий Савельев.

«Мы открываем здесь кабинет целенаправленно, чтобы приблизить спортивную медицину к детям из густонаселенного района», — отметил Вячеслав Космачев.

По словам Евгении Бочкаревой, за день в кабинете планируется принимать по 15 человек.

«Ребята смогут прийти сюда после тренировок, чтобы проверить свое здоровье», — пояснила она.