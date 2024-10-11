В пензенской областной детской больнице открыт дневной стационар для реабилитации после тяжелых заболеваний и травм
Печать
Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Дневной стационар для реабилитации после тяжелых заболеваний и травм открыт в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
Фото: Health.pnzreg.ru
«Амбулаторный курс терапии позволяет пациентам вновь научиться самостоятельно ходить, выполнять бытовые задачи, улучшить эмоциональный фон и вернуть душевное равновесие, не разлучаясь надолго с семьей и проводя часть времени в привычных домашних условиях», — отмечается в тексте.
В нем уточняется, что дневной стационар рассчитан на 5 мест.
«По направлениям травматологов, кардиологов, неврологов и других специалистов сюда поступают пациенты для прохождения индивидуального плана реабилитации», — сказано в сообщении.