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В пензенской областной детской больнице открыт дневной стационар для реабилитации после тяжелых заболеваний и травм

17:02 | 11.10.2024 | Медицина

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Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Дневной стационар для реабилитации после тяжелых заболеваний и травм открыт в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенской областной детской больнице открыт дневной стационар для реабилитации после тяжелых заболеваний и травм

Фото: Health.pnzreg.ru

«Амбулаторный курс терапии позволяет пациентам вновь научиться самостоятельно ходить, выполнять бытовые задачи, улучшить эмоциональный фон и вернуть душевное равновесие, не разлучаясь надолго с семьей и проводя часть времени в привычных домашних условиях», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что дневной стационар рассчитан на 5 мест.

«По направлениям травматологов, кардиологов, неврологов и других специалистов сюда поступают пациенты для прохождения индивидуального плана реабилитации», — сказано в сообщении.

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