Врач клинической лабораторной диагностики Равиль Севастополев после возвращения из зоны СВО трудоустроился в городищенскую больницу Медицина

Пенза, 14 октября 2024. PenzaNews. Врач клинической лабораторной диагностики Равиль Севастополев после возвращения из командировки в зону СВО в Херсонскую область трудоустроился в городищенскую районную больницу Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В городищенскую районную больницу трудоустроился долгожданный врач клинической лабораторной диагностики Равиль Севастополев. После окончания Самарского государственного медицинского института по специальности «Медико-профилактическое дело» поступил в ординатуру в Пензенский институт усовершенствования врачей на специальность «Клиническая лабораторная диагностика». Работал в кузнецкой межрайонной больнице и пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко. Побывал в командировке в зоне СВО в Херсонской области, где работал врачом-лаборантом. После возвращения решил трудоустроиться в городищенскую районную больницу», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», реализуемого на территории области с 2019 года, нацелено на ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа профессии медицинского работника.