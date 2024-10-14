23:31:02 Понедельник, 14 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Врач клинической лабораторной диагностики Равиль Севастополев после возвращения из зоны СВО трудоустроился в городищенскую больницу

10:02 | 14.10.2024 | Медицина

Печать

Пенза, 14 октября 2024. PenzaNews. Врач клинической лабораторной диагностики Равиль Севастополев после возвращения из командировки в зону СВО в Херсонскую область трудоустроился в городищенскую районную больницу Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Врач клинической лабораторной диагностики Равиль Севастополев после возвращения из зоны СВО трудоустроился в городищенскую больницу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В городищенскую районную больницу трудоустроился долгожданный врач клинической лабораторной диагностики Равиль Севастополев. После окончания Самарского государственного медицинского института по специальности «Медико-профилактическое дело» поступил в ординатуру в Пензенский институт усовершенствования врачей на специальность «Клиническая лабораторная диагностика». Работал в кузнецкой межрайонной больнице и пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко. Побывал в командировке в зоне СВО в Херсонской области, где работал врачом-лаборантом. После возвращения решил трудоустроиться в городищенскую районную больницу», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», реализуемого на территории области с 2019 года, нацелено на ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа профессии медицинского работника.

Читайте также
В Земетчино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке досок
В Пензенской области досрочно назначена страховая пенсия более 13 тыс. педагогических работников Митрополит Серафим освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского в селе Головинщино
В Пензе мужчина открыто похитил транспортное средство курьера Мошенники выманили у жительницы Пензенского района более 1 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама