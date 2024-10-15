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В Пензе сотрудники инфекционного отделения детской больницы приняли роды

17:04 | 15.10.2024 | Медицина

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Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники инфекционного отделения пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова — дежурный врач Яна Хлынина и медицинская сестра Екатерина Агафонова — приняли роды у женщины, сопровождавшей своего ребенка, который был госпитализирован в учреждение ночью. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

В Пензе сотрудники инфекционного отделения детской больницы приняли роды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что роды начались спустя несколько часов после того, как беременная женщина и ее ребенок оказались в больнице.

«Дежурный врач Яна Хлынина и медицинская сестра Екатерина Агафонова грамотно, слаженно и своевременно оказали необходимую медицинскую помощь маме. На свет появилась здоровая доношенная девочка. Своевременно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Мама и ребенок были переведены в пензенский городской родильный дом», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что действия дежурного медперсонала отмечены главврачом, сотрудницы награждены грамотой.

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