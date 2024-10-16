В сердобской больнице завершен монтаж аппарата МРТ стоимостью более 115 млн. рублей — Минздрав Медицина

Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. Монтаж магнитно-резонансного томографа стоимостью более 115 млн. рублей завершен в сердобской центральной районной больнице имени А.И. Настина. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

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«На минувшей неделе на аппарате было проведено поднятие магнитного поля. По завершении этой процедуры, необходимой для корректировки функциональности томографа, состоялся инструктаж по технике безопасности. Инженер от компании-поставщика подробно объяснил врачам и рентген-лаборантам, как управлять аппаратом и как действовать в случае нештатных ситуаций», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ближайшее время медработникам предстоит пройти обучение по основам работы с интерфейсом томографа.

В сообщении напоминается, что аппарат МРТ приобретен для сердобской ЦРБ в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализация которой предусмотрена нацпроектом «Здравоохранение».