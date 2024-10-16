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В сердобской больнице завершен монтаж аппарата МРТ стоимостью более 115 млн. рублей — Минздрав

11:14 | 16.10.2024 | Медицина

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Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. Монтаж магнитно-резонансного томографа стоимостью более 115 млн. рублей завершен в сердобской центральной районной больнице имени А.И. Настина. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

В сердобской больнице завершен монтаж аппарата МРТ стоимостью более 115 млн. рублей — Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На минувшей неделе на аппарате было проведено поднятие магнитного поля. По завершении этой процедуры, необходимой для корректировки функциональности томографа, состоялся инструктаж по технике безопасности. Инженер от компании-поставщика подробно объяснил врачам и рентген-лаборантам, как управлять аппаратом и как действовать в случае нештатных ситуаций», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ближайшее время медработникам предстоит пройти обучение по основам работы с интерфейсом томографа.

В сообщении напоминается, что аппарат МРТ приобретен для сердобской ЦРБ в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализация которой предусмотрена нацпроектом «Здравоохранение».

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