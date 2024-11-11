В пензенскую облбольницу поступил лазерный аппарат для экстренного лечения пациентов урологического профиля Медицина

Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Современный лазерный аппарат для экстренного лечения пациентов урологического профиля поступил в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко.

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Как уточняется в сообщении пресс-службы регионального Минздрава, денежные средства в размере около 8 млн. рублей на его приобретение были выделены из бюджета Пензенской области.

«Литотрипсия с применением данного лазера является блестящей альтернативой дистанционной ударно-волновой литотрипсии, поскольку имеет более высокую степень эффективности и безопасности вне зависимости от типа камня. [...] К бесспорным преимуществам относятся меньший риск кровотечения и меньшая вероятность миграции камня», — сказано в тексте.

Как отметил главный внештатный уролог регионального Минздрава Николай Дурденевский, в урологическое отделение пензенской областной больницы, как правило, поступают пациенты, которым необходимо незамедлительное медицинское вмешательство.

«Благодаря лазеру, больным будет проведено лечение различных опухолей мочевого пузыря, мочеточника, уретры, желчных камней и камней слюнных желез с легкостью и высокой эффективностью», — сказал главный внештатный уролог, слова которого приводятся в сообщении.