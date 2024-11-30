Олег Мельниченко поручил выстроить алгоритм реабилитации участников СВО Медицина

Пенза, 30 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил выстроить алгоритм реабилитации участников специальной военной операции.

Фото: Pnzreg.ru

«Реабилитация участников СВО, которые уволились, получили ранение или, к сожалению, даже инвалидность, — наша важнейшая задача. Люди не должны искать помощи, помощь сама должна оперативно идти к ним. У некоторых участников боевых действий психологические травмы, важно не давать им замыкаться в себе. Нужно, чтобы они знали, что они не брошены одни, что им будут помогать. Они сразу же должны попадать в зону нашего внимания. Необходимо четко расписать все алгоритмы работы с людьми, которые получили военные травмы», — сказал глава региона в ходе заседания областного правительства, состоявшегося в минувшую пятницу, 29 ноября.

Он потребовал держать на особом контроле все вопросы, связанные с оснащением и работой реабилитационных отделений.

Как доложил губернатору заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, в настоящее время в регионе выстроена система реабилитации, имеющая три уровня: в условиях стационара, в соматических отделениях медучреждений и в амбулаторно-поликлиническом звене.

На первом этапе отделения ранней реабилитации функционируют в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко и в больнице №6 имени Г.А. Захарьина. В планах — создать возможности для прохождения реабилитации на базе онкологического диспансера и кузнецкой ЦРБ.

На втором этапе медицинская реабилитация осуществляется в 10 отделениях четырех учреждений — больниц имени Н.Н. Бурденко и Г.А. Захарьина, областной клинической детской больницы имени Н.Ф. Филатова и кузнецкой центральной районной детской больницы.

Третий этап медицинской реабилитации организован в семи дневных стационарах, это два детских и пять амбулаторных отделений, сообщает пресс-служба облправительства.