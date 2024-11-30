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В пензенской больнице №6 установят второй компьютерный томограф

12:20 | 30.11.2024 | Медицина

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Пенза, 30 ноября 2024. PenzaNews. Второй компьютерный томограф планируется установить в клинической больнице №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе, его разместят в приемном отделении, где в настоящее время завершается текущий ремонт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенской больнице №6 установят второй компьютерный томограф. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данный момент полностью в помещении поменяли бетонную стяжку и приступили к застилу антистатического линолеума под томограф, который укладывается по специальной технологии. Также установлена коробка питания, которая позволит обеспечить бесперебойную работу оборудования и его корректное выключение в случае аварийного отключения электроэнергии», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что аппарат КТ, как ожидается, будет доставлен в больницу в начале декабря.

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