В пензенской больнице №6 установят второй компьютерный томограф Медицина

Пенза, 30 ноября 2024. PenzaNews. Второй компьютерный томограф планируется установить в клинической больнице №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе, его разместят в приемном отделении, где в настоящее время завершается текущий ремонт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«На данный момент полностью в помещении поменяли бетонную стяжку и приступили к застилу антистатического линолеума под томограф, который укладывается по специальной технологии. Также установлена коробка питания, которая позволит обеспечить бесперебойную работу оборудования и его корректное выключение в случае аварийного отключения электроэнергии», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что аппарат КТ, как ожидается, будет доставлен в больницу в начале декабря.