Детское отделение пензенской стоматологической поликлиники на улице Ставского возобновило работу после ремонта Медицина

Пенза, 30 ноября 2024. PenzaNews. Отделение пензенской стоматологической поликлиники на улице Ставского, где обустроено два детских кабинета, возобновило свою работу после проведенного ремонта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«За счет собственных средств удалось полностью заменить стоматологическое оборудование на более современное. В отделении появились сразу пять новых стоматологических установок с максимальной комплектацией, стерилизующее оборудование, отдельная стерилизационная», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что в отделении работает открытая регистратура, имеются комфортные зоны ожидания, гардероб и небольшая игровая зона для детей.

«Появилась возможность проводить обследование на радиовизиографе, которое позволит делать цифровые рентгеновские снимки зубов на месте без необходимости ожидания проявления снимка. Исследование будет доступно в новом году после получения лицензии», — добавляется в тексте.