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Детское отделение пензенской стоматологической поликлиники на улице Ставского возобновило работу после ремонта

13:27 | 30.11.2024 | Медицина

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Пенза, 30 ноября 2024. PenzaNews. Отделение пензенской стоматологической поликлиники на улице Ставского, где обустроено два детских кабинета, возобновило свою работу после проведенного ремонта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Детское отделение пензенской стоматологической поликлиники на улице Ставского возобновило работу после ремонта

Фото: Health.pnzreg.ru

«За счет собственных средств удалось полностью заменить стоматологическое оборудование на более современное. В отделении появились сразу пять новых стоматологических установок с максимальной комплектацией, стерилизующее оборудование, отдельная стерилизационная», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что в отделении работает открытая регистратура, имеются комфортные зоны ожидания, гардероб и небольшая игровая зона для детей.

«Появилась возможность проводить обследование на радиовизиографе, которое позволит делать цифровые рентгеновские снимки зубов на месте без необходимости ожидания проявления снимка. Исследование будет доступно в новом году после получения лицензии», — добавляется в тексте.

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