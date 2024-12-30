В здании пензенского автовокзала с 10 января по пятницам будет проводиться акция «Онкодесант» Медицина

Пенза, 30 декабря 2024. PenzaNews. Все желающие смогут сделать дерматоскопию и получить консультацию онколога в здании пензенского автовокзала в рамках профилактической акции «Онкодесант», которая с 10 января будет проводиться еженедельно по пятницам на протяжении трех месяцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Онкологические заболевания входят в тройку главных причин смертности населения нашей страны, в том числе молодых и трудоспособных лиц. Результаты проведения диспансеризации в Пензенской области доказывает актуальность проблемы: 778 случаев рака было впервые выявлено у пензенцев за 11 месяцев 2024 года», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 206 случаях был выявлен рак кожи, еще в 327 — рак других локализаций, относящихся к визуальным.

«Формирование у населения принципов онконастороженности является залогом ранней диагностики рака, что значительно влияет на благоприятный исход заболевания», — добавляется в сообщении.