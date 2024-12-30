14:54:38 Понедельник, 30 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В здании пензенского автовокзала с 10 января по пятницам будет проводиться акция «Онкодесант»

12:15 | 30.12.2024 | Медицина

Печать

Пенза, 30 декабря 2024. PenzaNews. Все желающие смогут сделать дерматоскопию и получить консультацию онколога в здании пензенского автовокзала в рамках профилактической акции «Онкодесант», которая с 10 января будет проводиться еженедельно по пятницам на протяжении трех месяцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В здании пензенского автовокзала с 10 января по пятницам будет проводиться акция «Онкодесант». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Онкологические заболевания входят в тройку главных причин смертности населения нашей страны, в том числе молодых и трудоспособных лиц. Результаты проведения диспансеризации в Пензенской области доказывает актуальность проблемы: 778 случаев рака было впервые выявлено у пензенцев за 11 месяцев 2024 года», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 206 случаях был выявлен рак кожи, еще в 327 — рак других локализаций, относящихся к визуальным.

«Формирование у населения принципов онконастороженности является залогом ранней диагностики рака, что значительно влияет на благоприятный исход заболевания», — добавляется в сообщении.

Читайте также
Из Пензенской области отправили более 5,3 тыс. мешков для волонтеров, собирающих мазут на Черноморском побережье Жительница Пензы лишилась квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам
В Лунинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины Житель Лунино по совету «сотрудника силового ведомства» взял кредит, продал автомобиль и перевел на неизвестный счет 1,7 млн. рублей
Жительница Кузнецка лишилась около 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Житель Пензенского района осужден за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама