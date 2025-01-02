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В Сердобском районе в 2025 году будет возведено два новых ФАПа

10:01 | 02.01.2025 | Медицина

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Пенза, 2 января 2025. PenzaNews. Два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта будет возведено в Сердобском районе Пензенской области — в Сокольском и Рощинском сельсоветах — в 2025 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Сердобском районе в 2025 году будет возведено два новых ФАПа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первый модульный ФАП на территории Сердобского района появился в поселке Зеленый Дол в 2022 году», — напоминается в тексте.

В нем добавляется, что в 2023-м были возведены четыре врачебные амбулатории в Пригородном, Мещерском, Рощино и Сазанье, а также шесть ФАПов в Секретарке, Гуленовке, Новой Студеновке, Зеленовке, Карповке и Соколке.

«В 2024 году к ним добавились еще три ФАПа — в селах Куракино, Кирово, Долгоруково», — отмечается в сообщении.

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