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В Земетчинском районе будет возведено два новых ФАПа

12:51 | 06.01.2025 | Медицина

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Пенза, 6 января 2025. PenzaNews. Два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта будет возведено в Земетчинском районе Пензенской области в январе 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона в понедельник, 6 января.

В Земетчинском районе будет возведено два новых ФАПа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что ФАПы появятся в селах Вяземка и Малая Ижмора.

В тексте указано, что модульные объекты будут возведены в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение».

«Возведение модульных ФАПов обеспечит доступность качественной медицинской помощи в отдаленных малонаселенных пунктах, а значит, повысит качество жизни сельских жителей», — прокомментировал главный врач земетчинской районной больницы Александр Жангазинов, слова которого приводятся в сообщении.

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