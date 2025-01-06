В Земетчинском районе будет возведено два новых ФАПа Медицина

Пенза, 6 января 2025. PenzaNews. Два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта будет возведено в Земетчинском районе Пензенской области в январе 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона в понедельник, 6 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что ФАПы появятся в селах Вяземка и Малая Ижмора.

В тексте указано, что модульные объекты будут возведены в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение».

«Возведение модульных ФАПов обеспечит доступность качественной медицинской помощи в отдаленных малонаселенных пунктах, а значит, повысит качество жизни сельских жителей», — прокомментировал главный врач земетчинской районной больницы Александр Жангазинов, слова которого приводятся в сообщении.