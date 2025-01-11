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В Пензенской области в 2024 году заготовлено более 20 тыс. литров цельной донорской крови

11:19 | 11.01.2025 | Медицина

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Пенза, 11 января 2025. PenzaNews. Пензенский областной клинический центр крови (ПОКЦК) заготовил более 20 тыс. литров цельной донорской крови в 2024 году, что на 4% больше, чем в 2023-м. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

В Пензенской области в 2024 году заготовлено более 20 тыс. литров цельной донорской крови. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На 371 литр вырос объем заготовки свежезамороженной плазмы», — добавляется в тексте.

Как отметила главный врач ПОКЦК Татьяна Крылова, в 2024 году проведено 26 тыс. 426 донаций, что на 2% превышает показатель предыдущего года.

«Высокие результаты по развитию донорства крови и костного мозга в Пензенской области — это итог налаженного взаимодействия между органами власти, волонтерскими организациями, медицинским и донорским сообществом», — сказала Татьяна Крылова, слова которой приводятся в сообщении.

В нем уточняется, что в прошлом году в федеральный регистр доноров костного мозга вступили более 500 жителей Пензенской области.

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