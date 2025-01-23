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В Пензенской области созданы условия для оказания медпомощи военнослужащим — губернатор

18:30 | 23.01.2025 | Медицина

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Пенза, 23 января 2025. PenzaNews. Условия для оказания медицинской помощи военнослужащим созданы на базе одного из учреждений здравоохранения Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области созданы условия для оказания медпомощи военнослужащим — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«По решению оперативного штаба в Пензенской области на базе одного из наших учреждений здравоохранения созданы условия для оказания медицинской помощи военнослужащим. Лично оценил оснащенность необходимой аппаратурой. Осмотрел оперблок, отделения хирургии, травматологии и терапии», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 23 января.

«Пообщался с проходящими лечение бойцами. Ребята говорят, что их все устраивает. Военнослужащие здесь из разных регионов России, но большинство — пензенские. Наши врачи делают все для сохранения здоровья особенно дорогих нам пациентов — защитников Родины», — добавил Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы облправительства, необходимое оборудование на общую сумму 47 млн. рублей дополнительно приобретено по региональной программе «Развитие здравоохранения Пензенской области».

В частности, установлены рентгеновский аппарат для интервенционных процедур, четыре современных операционных стола, наркозные дыхательные аппараты, ультразвуковой аппарат анестезиолога, прикроватные мониторы пациента.

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