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В Пензенской области открыт десятый центр амбулаторной онкологической помощи

12:10 | 24.01.2025 | Медицина

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Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который открыт на базе нижнеломовской центральной районной больницы, стал десятым в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области открыт десятый центр амбулаторной онкологической помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основная цель ЦАОП заключается в проведении комплексного обследования пациентов с подозрением на опухоль и при подтверждении онкологического заболевания обеспечении их оперативного направления на специализированное лечение в областной онкологический диспансер. Помимо основной функции диагностики онкозаболеваний, больным будут проводить курсы химиотерапии в условиях дневного стационара», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на базе нового центра амбулаторной онкологической помощи оказывается первичная специализированная медицинская помощь взрослому населению Нижнеломовского, Вадинского, Спасского, Пачелмского, Наровчатского и Земетчинского районов.

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