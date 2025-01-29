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В 2024 году пензенцам в рамках программы ОМС оказана высокотехнологичная медпомощь на сумму более 1,5 млрд. рублей

18:00 | 29.01.2025 | Медицина

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Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. Высокотехнологичная медицинская помощь на общую сумму более 1,5 млрд. рублей оказана жителям Пензенской области в рамках территориальной программы ОМС в 2024 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТФОМС.

В 2024 году пензенцам в рамках программы ОМС оказана высокотехнологичная медпомощь на сумму более 1,5 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уровень финансирования медицинских организаций [...] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос более чем на 201 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что на территории Пензенской области высокотехнологичная медицинская помощь была оказана по 6 тыс. 750 случаям, из них в 138 случаях были госпитализированы иногородние граждане.

«Самый дорогостоящий вид ВМП, оказанный в медицинских организациях на территории Пензенской области, — эндоваскулярная механическая тромбэкстракция стоимостью более 813 тыс. рублей за один случай. [...] Этот вид высокотехнологичной помощи использовался 39 раз, общая сумма составила более 31,7 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в 381 случае высокотехнологичная медицинская помощь на общую сумму 92,5 млн. рублей была оказана жителям Пензенской области в других субъектах РФ.

«На территории региона 11 медицинских организаций, в том числе четыре — частной формы собственности, имеют объемы по оказанию ВМП», — отмечается в пресс-релизе.

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