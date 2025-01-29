В 2024 году пензенцам в рамках программы ОМС оказана высокотехнологичная медпомощь на сумму более 1,5 млрд. рублей Медицина

Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. Высокотехнологичная медицинская помощь на общую сумму более 1,5 млрд. рублей оказана жителям Пензенской области в рамках территориальной программы ОМС в 2024 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТФОМС.

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«Уровень финансирования медицинских организаций [...] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос более чем на 201 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что на территории Пензенской области высокотехнологичная медицинская помощь была оказана по 6 тыс. 750 случаям, из них в 138 случаях были госпитализированы иногородние граждане.

«Самый дорогостоящий вид ВМП, оказанный в медицинских организациях на территории Пензенской области, — эндоваскулярная механическая тромбэкстракция стоимостью более 813 тыс. рублей за один случай. [...] Этот вид высокотехнологичной помощи использовался 39 раз, общая сумма составила более 31,7 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в 381 случае высокотехнологичная медицинская помощь на общую сумму 92,5 млн. рублей была оказана жителям Пензенской области в других субъектах РФ.

«На территории региона 11 медицинских организаций, в том числе четыре — частной формы собственности, имеют объемы по оказанию ВМП», — отмечается в пресс-релизе.