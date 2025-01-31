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Супруги Николенко трудоустроены в башмаковскую больницу благодаря программе «Земский доктор»

17:28 | 31.01.2025 | Медицина

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Пенза, 31 января 2025. PenzaNews. Супруги Ольга и Андрей Николенко, ранее работавшие в медицинских учреждениях Саратовской области, трудоустроены в башмаковскую районную больницу Пензенской области благодаря программе «Земский доктор». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

Супруги Николенко трудоустроены в башмаковскую больницу благодаря программе «Земский доктор»

Фото: Health.pnzreg.ru

«Ольга Александровна в 2012 году окончила Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского по специальности «Лечебное дело». В 2014 году прошла интернатуру по специальности «Рентгенология». Андрей Николаевич в 2009 году окончил Саратовский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию города Саратова по специальности «Лечебное дело». В 2011 году прошел интернатуру по специальности «Психиатрия-наркология», а в 2012 году — интернатуру по специальности «Психиатрия», — сказано в тексте.

Из него следует, что супруги воспитывают двоих детей — дочь в возрасте 2 лет и годовалого сына.

В сообщении уточняется, что в 2024 году в Пензенской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на работу в сельские населенные пункты трудоустроены 58 врачей и 23 средних медицинских работника.

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