Пензенская область подключилась к реализации пилотного проекта по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов Медицина

Пенза, 3 февраля 2025. PenzaNews. Четыре медицинских учреждения Пензенской области начали осуществлять дистанционное наблюдение за состоянием здоровья беременных женщин с определенными диагнозами в ходе реализации федерального пилотного проекта по введению экспериментального правового режима в рамках инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Персональные медицинские помощники». Это следует из сообщения, размещенного на сайте регионального Минздрава.

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«В рамках проекта беременные женщины по назначению врача получают медицинские приборы, передающие показания дистанционно: цифровые тонометры, глюкометры, кардиотокографы. [...] Все параметры фиксируются в мобильном приложении, там же будущие мамы регулярно проходят анкетирование о своем состоянии здоровья», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также беременные женщины могут воспользоваться онлайн-консультациями профильных врачей и получить психологическую помощь.

«На данный момент к проекту присоединились [...] земетчинская районная больница, пензенский городской родильный дом, пензенская районная больница, сердобская центральная районная больница имени А.И. Настина. Проект будет работать в пилотном режиме до конца 2025 года», — уточняется в сообщении.