В сердобской больнице возобновлена работа школы для пациентов с сахарным диабетом Медицина

Пенза, 5 февраля 2025. PenzaNews. Школа для пациентов с сахарным диабетом в сердобской центральной районной больнице имени А.И. Настина возобновила свою работу после трудоустройства в учреждение сразу двух врачей-эндокринологов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Занятия предстоит вести молодому врачу-эндокринологу Василине Пронькиной. Она поступила на работу в ноябре 2024 года, став участницей программы «Земский доктор». Ее коллега врач-эндокринолог высшей категории Александр Калашников приступил к работе в сердобской больнице в январе 2025 года. Ранее жил и работал в Саратове», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что благодаря выделенным из федерального бюджета средствам удалось дооснастить кабинет для пациентов с сахарным диабетом, в частности, приобретены муляжи продуктов, весы, оргтехника, интерактивная панель и мебель.