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Пензенские врачи спасли руку участнику СВО

12:30 | 08.02.2025 | Медицина

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Пенза, 8 февраля 2025. PenzaNews. Сосудистые хирурги пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко провели реконструктивную операцию по восстановлению сосудистого пучка руки участника специальной военной операции, получившего минно-взрывное ранение. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

Пензенские врачи спасли руку участнику СВО

Фото: Health.pnzreg.ru

«Сейчас пациента ждет период реабилитации. Со временем функция конечности восстановится полностью», — сказано в тексте.

Как пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии пензенской облбольницы Денис Михайлов, ранее в других медицинских центрах были предприняты неоднократные попытки по восстановлению кровотока, которые не увенчались успехом.

«У молодого человека бездействовала рабочая рука, так еще и функции были ограничены», — отметил врач.

Он добавил, что пензенские специалисты выбрали другой подход к решению проблемы, поскольку с момента развития осложнений прошло слишком много времени.

«Участок пораженной артерии был заменен собственной подкожной веной пациента, которая была взята с его нижней конечности. Нам удалось восстановить кровоток на всех уровнях. Функция конечности постепенно восстанавливаются, появились движения, улучшилась чувствительность, рука стала теплой», — сказал Денис Михайлов, слова которого приводятся в сообщении.

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