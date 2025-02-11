23:04:29 Вторник, 11 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Врач ультразвуковой диагностики трудоустроена в сердобскую больницу по программе «Земский доктор»

11:03 | 11.02.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 11 февраля 2025. PenzaNews. Врач ультразвуковой диагностики Елена Броян трудоустроена в сердобскую центральную районную больницу имени А.И. Настина Пензенской области по программе «Земский доктор». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

Врач ультразвуковой диагностики трудоустроена в сердобскую больницу по программе «Земский доктор»

Фото: Pnzreg.ru

«Новый специалист Елена Броян — коренная пензячка. В 2009 году она окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», затем прошла обучение в интернатуре по специализации «Хирургия». Следующие три года обучалась в аспирантуре при Пензенском институте усовершенствования врачей также по специальности «Хирургия». Во время учебы у женщины появилась семья, и теперь она многодетная мама, воспитывает двух дочерей и сына. Совмещать материнство и дежурства в операционной стало сложно, и Елена Броян сконцентрировалась на УЗИ-диагностике», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 2024 году по программе «Земский доктор» в сердобскую больницу трудоустроены шесть врачей: терапевт, рентгенолог, педиатр, хирург, эндоскопист и эндокринолог.

«Еще три специалиста по программе «Земский фельдшер» появились в зеленодольском, карповском и надеждинском ФАПах», — добавляется в сообщении.

Читайте также
Самка косули стала жертвой браконьеров в Лунинском районе Мошенники выманили у жительницы Заречного 550 тыс. рублей
Жительница Пензы подозревается в краже из магазина шоколада и сливочного масла Стационар пензенской районной больницы отремонтируют в 2025 году
Специалисты «Пензаэнерго» в 2025 году планируют отремонтировать более 4,5 тыс. км ЛЭП В сердобской больнице возобновлена работа школы для пациентов с сахарным диабетом
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама