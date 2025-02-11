Врач ультразвуковой диагностики трудоустроена в сердобскую больницу по программе «Земский доктор» Медицина

Пенза, 11 февраля 2025. PenzaNews. Врач ультразвуковой диагностики Елена Броян трудоустроена в сердобскую центральную районную больницу имени А.И. Настина Пензенской области по программе «Земский доктор». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Новый специалист Елена Броян — коренная пензячка. В 2009 году она окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», затем прошла обучение в интернатуре по специализации «Хирургия». Следующие три года обучалась в аспирантуре при Пензенском институте усовершенствования врачей также по специальности «Хирургия». Во время учебы у женщины появилась семья, и теперь она многодетная мама, воспитывает двух дочерей и сына. Совмещать материнство и дежурства в операционной стало сложно, и Елена Броян сконцентрировалась на УЗИ-диагностике», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 2024 году по программе «Земский доктор» в сердобскую больницу трудоустроены шесть врачей: терапевт, рентгенолог, педиатр, хирург, эндоскопист и эндокринолог.

«Еще три специалиста по программе «Земский фельдшер» появились в зеленодольском, карповском и надеждинском ФАПах», — добавляется в сообщении.