В городищенской больнице введен в эксплуатацию новый анализатор газов крови Медицина

Пенза, 12 февраля 2025. PenzaNews. Новый анализатор газов крови стоимостью более 1 млн. рублей, который приобретен за счет средств федерального бюджета, введен в эксплуатацию в городищенской районной больнице Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Прибор создан для количественного определения кислотно-щелочного состояния, газов состава крови, гематокрита, электролитов и метаболитов», — поясняется в тексте.

Как отметил главврач городищенской районной больницы Лев Умнов, значения электролитов измеряются у всех критических пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии.

«Обычно все электролиты в сыворотке крови измеряются с помощью автоанализаторов, имеющихся в лабораториях больниц, однако это отнимает много времени. Теперь [...] появилась возможность определять состав крови у постели больного, и определение газов крови пациента занимает не более 15 минут», — сказал Лев Умнов, слова которого приводятся в сообщении.