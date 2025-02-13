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В пензенский онкодиспансер поступило эндоскопическое оборудование стоимостью более 161 млн. рублей

12:04 | 13.02.2025 | Медицина

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Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Пензенский областной онкологический клинический диспансер получил новое эндоскопическое оборудование стоимостью более 161 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

В пензенский онкодиспансер поступило эндоскопическое оборудование стоимостью более 161 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В распоряжение онкодиспансера поступило три системы эндоскопической визуализации, семь моечно-дезинфицирующих автоматических репроцессоров для гибких эндоскопов, семь устройств автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов, четыре электрохирургические аргоноусиленные системы, а также установка для получения воды для медицинских и фармацевтических целей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что новое оборудование отличают чувствительная матрица и яркий источник света.

«Кроме того, для нужд эндоскопического отделения приобретены медицинские тележки, аппарат ингаляционной анестезии, хирургические передвижные светильники, УФ-бактерицидные камеры для хранения стерильных медицинских инструментов, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели – рециркуляторы воздуха и другое», — добавляется в тексте.

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