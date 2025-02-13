В пензенский онкодиспансер поступило эндоскопическое оборудование стоимостью более 161 млн. рублей Медицина

Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Пензенский областной онкологический клинический диспансер получил новое эндоскопическое оборудование стоимостью более 161 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

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«В распоряжение онкодиспансера поступило три системы эндоскопической визуализации, семь моечно-дезинфицирующих автоматических репроцессоров для гибких эндоскопов, семь устройств автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов, четыре электрохирургические аргоноусиленные системы, а также установка для получения воды для медицинских и фармацевтических целей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что новое оборудование отличают чувствительная матрица и яркий источник света.

«Кроме того, для нужд эндоскопического отделения приобретены медицинские тележки, аппарат ингаляционной анестезии, хирургические передвижные светильники, УФ-бактерицидные камеры для хранения стерильных медицинских инструментов, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели – рециркуляторы воздуха и другое», — добавляется в тексте.