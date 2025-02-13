01:43:14 Пятница, 14 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области зарегистрированы единичные случаи кори

18:01 | 13.02.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Единичные случаи кори зарегистрированы на территории Пензенской области, в связи с этим региональное управление Роспотребнадзора проводит противоэпидемические мероприятия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В Пензенской области зарегистрированы единичные случаи кори. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специалистами управления Роспотребнадзора по Пензенской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с выявлением единичных случаев кори среди представителей цыганской общины. В настоящее время определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что заболевшие не были привиты против кори и поздно обратились за медицинской помощью.

«Основным методом защиты населения от кори является вакцинопрофилактика — плановая и экстренная», — напоминается в сообщении.

Читайте также
В Пензе задержан житель Оренбургской области, подозреваемый в краже денег со счета соседа по общежитию В Пензенском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Оборот общественного питания в Пензенской области в 2024 году вырос на 10,1% Самка косули стала жертвой браконьеров в Лунинском районе
Мошенники выманили у жительницы Заречного 550 тыс. рублей Жительница Пензы подозревается в краже из магазина шоколада и сливочного масла
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама