В Пензенской области зарегистрированы единичные случаи кори Медицина

Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Единичные случаи кори зарегистрированы на территории Пензенской области, в связи с этим региональное управление Роспотребнадзора проводит противоэпидемические мероприятия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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«Специалистами управления Роспотребнадзора по Пензенской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с выявлением единичных случаев кори среди представителей цыганской общины. В настоящее время определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что заболевшие не были привиты против кори и поздно обратились за медицинской помощью.

«Основным методом защиты населения от кори является вакцинопрофилактика — плановая и экстренная», — напоминается в сообщении.