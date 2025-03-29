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Пензенский госпиталь для ветеранов войн поборется за победу во всероссийском конкурсе

12:04 | 29.03.2025 | Медицина

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Пенза, 29 марта 2025. PenzaNews. Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн подал заявку на участие во всероссийском конкурсе на звание «Лучший госпиталь ветеранов войн», который организован министерством здравоохранения РФ совместно с Центральным институтом организации и информатизации Минздрава России.

Пензенский госпиталь для ветеранов войн поборется за победу во всероссийском конкурсе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн — ведущее многопрофильное учреждение региона для оказания специализированной медпомощи ветеранам и участникам боевых действий. На базе учреждения работает круглосуточный стационар на 248 коек по профилям неврологии, гериатрии, терапии, паллиативной помощи, а также 15 коек дневного стационара по профилю медицинской реабилитации», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

В нем отмечается, что за последние два года реабилитацию в дневном стационаре прошли примерно 650 пациентов.

«Спектр заболеваний, с которыми обращаются, достаточно широк. В их числе — болезни системы кровообращения, нервной системы, онкология, патологии костно-мышечной системы и травмы различной степени тяжести», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что в фокусе внимания жюри всероссийского конкурса находятся новые организационные модели, кейсы по проектному управлению, инновационные технологии лечения и восстановления, внедрение программ по уходу за больными и социальной адаптации, итоги будут подведены до 1 мая.


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