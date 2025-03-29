Пензенский госпиталь для ветеранов войн поборется за победу во всероссийском конкурсе Медицина

Пенза, 29 марта 2025. PenzaNews. Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн подал заявку на участие во всероссийском конкурсе на звание «Лучший госпиталь ветеранов войн», который организован министерством здравоохранения РФ совместно с Центральным институтом организации и информатизации Минздрава России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн — ведущее многопрофильное учреждение региона для оказания специализированной медпомощи ветеранам и участникам боевых действий. На базе учреждения работает круглосуточный стационар на 248 коек по профилям неврологии, гериатрии, терапии, паллиативной помощи, а также 15 коек дневного стационара по профилю медицинской реабилитации», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

В нем отмечается, что за последние два года реабилитацию в дневном стационаре прошли примерно 650 пациентов.

«Спектр заболеваний, с которыми обращаются, достаточно широк. В их числе — болезни системы кровообращения, нервной системы, онкология, патологии костно-мышечной системы и травмы различной степени тяжести», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что в фокусе внимания жюри всероссийского конкурса находятся новые организационные модели, кейсы по проектному управлению, инновационные технологии лечения и восстановления, внедрение программ по уходу за больными и социальной адаптации, итоги будут подведены до 1 мая.