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В пензенском онкодиспансере 24 мая пройдет день открытых дверей

15:09 | 21.05.2025 | Медицина

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Пенза, 21 мая 2025. PenzaNews. День открытых дверей, посвященный ранней диагностике и профилактике полипов желудка, предраковых состояний верхних отделов желудочно-кишечного тракта и рака кожи, пройдет в пензенском областном онкологическом клиническом диспансере в предстоящую субботу, 24 мая.

В пензенском онкодиспансере 24 мая пройдет день открытых дверей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы Минздрава Пензенской области, записаться на обследование рекомендуется людям, у которых имеются длительно незаживающие язвы желудка на фоне проводимой противоязвенной терапии, пациентам с частыми обострениями панкреатита, с впервые выявленным сахарным диабетом, с избыточным весом и ожирением, с гастритром, а также тем, у кого на коже имеется большое количество родинок.

«В этот день пациенты получат возможность пройти ультразвуковое исследование и фиброгастродуоденоскопию. При выявлении патологии пациенту будет назначен прием врача-онколога», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что для участия в дне открытых дверей необходима предварительная запись.


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