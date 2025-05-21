В пензенском онкодиспансере 24 мая пройдет день открытых дверей Медицина

Пенза, 21 мая 2025. PenzaNews. День открытых дверей, посвященный ранней диагностике и профилактике полипов желудка, предраковых состояний верхних отделов желудочно-кишечного тракта и рака кожи, пройдет в пензенском областном онкологическом клиническом диспансере в предстоящую субботу, 24 мая.

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Как следует из сообщения пресс-службы Минздрава Пензенской области, записаться на обследование рекомендуется людям, у которых имеются длительно незаживающие язвы желудка на фоне проводимой противоязвенной терапии, пациентам с частыми обострениями панкреатита, с впервые выявленным сахарным диабетом, с избыточным весом и ожирением, с гастритром, а также тем, у кого на коже имеется большое количество родинок.

«В этот день пациенты получат возможность пройти ультразвуковое исследование и фиброгастродуоденоскопию. При выявлении патологии пациенту будет назначен прием врача-онколога», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что для участия в дне открытых дверей необходима предварительная запись.