В Пензе пройдет региональный этап чемпионата высоких технологий Медицина

Пенза, 23 мая 2025. PenzaNews. Региональный этап чемпионата высоких технологий пройдет в Пензе с 26 по 30 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

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«Чемпионат высоких технологий — соревновательные мероприятия всероссийского чемпионатного движения по компетенциям, перечень которых сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения», — сказано в тексте.

Из него следует, что в Пензе будет проводиться региональный этап по компетенции «Индивидуальная медицина (Персонализированные здоровьесберегающие технологии)».

«Соревнования пройдут на базе пензенского базового медицинского колледжа министерства здравоохранения РФ при участии шести конкурсантов, шести экспертов-наставников и двух индустриальных экспертов от ведущих предприятий региона. Церемония открытия чемпионата запланирована 27 мая 2025 года в 9.30 на базе Пензенского института усовершенствования врачей. [...] Закрытие чемпионата и награждение победителя и призеров состоится в министерстве образования Пензенской области 30 мая 2025 года в 12.00», — уточняется в сообщении.