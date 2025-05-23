14:37:52 Пятница, 23 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пройдет региональный этап чемпионата высоких технологий

11:05 | 23.05.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 23 мая 2025. PenzaNews. Региональный этап чемпионата высоких технологий пройдет в Пензе с 26 по 30 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

В Пензе пройдет региональный этап чемпионата высоких технологий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Чемпионат высоких технологий — соревновательные мероприятия всероссийского чемпионатного движения по компетенциям, перечень которых сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения», — сказано в тексте.

Из него следует, что в Пензе будет проводиться региональный этап по компетенции «Индивидуальная медицина (Персонализированные здоровьесберегающие технологии)».

«Соревнования пройдут на базе пензенского базового медицинского колледжа министерства здравоохранения РФ при участии шести конкурсантов, шести экспертов-наставников и двух индустриальных экспертов от ведущих предприятий региона. Церемония открытия чемпионата запланирована 27 мая 2025 года в 9.30 на базе Пензенского института усовершенствования врачей. [...] Закрытие чемпионата и награждение победителя и призеров состоится в министерстве образования Пензенской области 30 мая 2025 года в 12.00», — уточняется в сообщении.


Читайте также
В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы в период нереста Бюст Лермонтова в Пензе огородили для безопасности граждан
Ударивший подростка житель Заречного получил условный срок Жительница Кузнецка перевела около 900 тыс. рублей на чужие счета в надежде заработать на инвестициях
Жительница Пензенской области лишилась около 600 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками Жительница Нижнего Новгорода подозревается в краже кукол из магазина в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама