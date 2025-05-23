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«Онкопатруль» будет работать в Пензе со 2 по 4 июня

12:07 | 23.05.2025 | Медицина

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Пенза, 23 мая 2025. PenzaNews. Всероссийский просветительский проект «Онкопатруль» будет реализован в Пензе со 2 по 4 июня.

«Онкопатруль» будет работать в Пензе со 2 по 4 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, в эти дни в регионе будет проведена целая серия мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблеме раннего выявления рака.

В понедельник, 2 июня, ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России проведут мастер-классы для врачей областного онкодиспансера. Кроме того, онкогинекологи, онкоурологи, абдоминальные и торакальные хирурги, маммологи и стоматологи проведут осмотр сотрудников одного из пензенских предприятий непосредственно на рабочем месте с целью ранней диагностики онкологических заболеваний.

Во вторник, 3 июня, федеральные спикеры расскажут студентам и преподавателям ссузов и вузов о важности ответственного отношения к здоровью. В этот же день пройдет научно-практическая конференция, ориентированная на врачей первичного звена.

В среду, 4 июня, состоится диалог на тему: «Формирование онконастороженности и противостояние онкологической угрозе в РФ». В мероприятии примет участие генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии», главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн.


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