Олег Мельниченко поручил продолжить проект «Онкопатруль» на региональном уровне Медицина

Пенза, 5 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил продолжить проект «Онкопатруль» на региональном уровне.

Фото: Pnzreg.ru

«Гражданский диалог подвел итог реализации в Пензенской области под эгидой НМИЦ радиологии Минздрава России всероссийского проекта «Онкопатруль». С широкой общественностью врачи-онкологи обсудили важность формирования у населения активной позиции к своему здоровью, доступность ранней онкологической помощи. [...] Поручил пензенскому министерству здравоохранения продолжить проект уже на региональном уровне», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 4 июня.

Он подчеркнул, что в Пензенской области создана система диагностики и профилактики онкозаболеваний, начиная с уровня ФАПов, активно функционируют 10 центров амбулаторной онкологической помощи, сохранена сеть онкологических кабинетов.

«Новое оборудование позволило увеличить эндоскопические исследования на 15%, ультразвуковые — на 3,5 тыс., рентгеновские — на 6,5 тыс. Планируем дооснастить радиологическую службу. В Минздрав РФ направили заявку на установку ПЭТ/КТ», — отметил глава региона.

«Диспансеризацию в прошлом году прошли почти полмиллиона жителей региона. Уверен, что просветительская работа, которая состоялась благодаря «Онкопатрулю», побудит наших земляков внимательнее следить за своим самочувствием», — добавил Олег Мельниченко.