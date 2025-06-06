Игорь Комаров в Пензе оценил производство новых медицинских изделий «МедИнжа» Медицина

Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в ходе визита в Пензу оценил производство новых медицинских изделий научно-производственного предприятия «МедИнж».

Фото: Pnzreg.ru

«Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров сегодня посетил Пензу и оценил производство новых медицинских изделий «МедИнжа». Наш флагман биомедицинского кластера в этом году запустил серийное производство импортозамещающих интракоронарных шунтов для временного кровотока при операции на сердце. Такие изделия не требуют использования дорогостоящей аппаратуры и уже успешно поставляются в российские клиники», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 6 июня.

По его словам, на сегодняшний день в Пензе производится около 70% имплантируемых в России искусственных клапанов сердца.

«Игорь Анатольевич отметил, что изделия «МедИнжа» востребованы кардиохирургами по всей стране, учитывая, что статистика, к сожалению, показывает рост сердечно-сосудистых заболеваний в ПФО и России. Пензенское научно-производственное предприятие продолжает доказывать, что мы не просто способны изготовить аналоги зарубежных изделий, а превзойти их по качеству. Это очень важно, потому что отечественные разработки помогают сохранить нашим гражданам жизнь и здоровье», — подчеркнул Олег Мельниченко.