20:03:31 Пятница, 6 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Игорь Комаров в Пензе оценил производство новых медицинских изделий «МедИнжа»

15:21 | 06.06.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в ходе визита в Пензу оценил производство новых медицинских изделий научно-производственного предприятия «МедИнж».

Игорь Комаров в Пензе оценил производство новых медицинских изделий «МедИнжа»

Фото: Pnzreg.ru

«Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров сегодня посетил Пензу и оценил производство новых медицинских изделий «МедИнжа». Наш флагман биомедицинского кластера в этом году запустил серийное производство импортозамещающих интракоронарных шунтов для временного кровотока при операции на сердце. Такие изделия не требуют использования дорогостоящей аппаратуры и уже успешно поставляются в российские клиники», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 6 июня.

По его словам, на сегодняшний день в Пензе производится около 70% имплантируемых в России искусственных клапанов сердца.

«Игорь Анатольевич отметил, что изделия «МедИнжа» востребованы кардиохирургами по всей стране, учитывая, что статистика, к сожалению, показывает рост сердечно-сосудистых заболеваний в ПФО и России. Пензенское научно-производственное предприятие продолжает доказывать, что мы не просто способны изготовить аналоги зарубежных изделий, а превзойти их по качеству. Это очень важно, потому что отечественные разработки помогают сохранить нашим гражданам жизнь и здоровье», — подчеркнул Олег Мельниченко.


Читайте также
Карелия и Пензенская область отозвали предложения о вводе запрета на майнинг В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в многоквартирном доме
Житель Каменского района лишился 665 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Жители Пензенской области в сервисе «Строки» из произведений Пушкина чаще всего читают «Капитанскую дочку», «Евгения Онегина» и «Пиковую даму»
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Шемышейского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца по просьбе родственницы В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих мужчин в незаконном проведении азартных игр
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама