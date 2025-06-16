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В Пензе начата реконструкция приемно-диагностического отделения клинической больницы №6

14:06 | 16.06.2025 | Медицина

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Пенза, 16 июня 2025. PenzaNews. Реконструкция приемно-диагностического отделения клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина, предусматривающая расширение существующих площадей, стартовала в Пензе.

В Пензе начата реконструкция приемно-диагностического отделения клинической больницы №6

Фото: Health.pnzreg.ru

«В составе приемного отделения больницы №6 будет возведена модульная конструкция для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, а также оснащено и дооснащено существующее приемное отделение необходимым медицинским оборудованием», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

В нем уточняется, что модульная конструкция должна быть установлена и введена в эксплуатацию в течение 6 месяцев, она призвана помочь обеспечить удобную маршрутизацию пациентов.

Как отметил главный врач клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Дмитрий Максимов, прежде всего упор будет сделан на экстренных пациентах.

«Им помощь будет оказываться незамедлительно в условиях приемного отделения. Здесь будут оснащены палаты интенсивной терапии, реанимации, операционные и палаты динамического наблюдения», — пояснил он.

Главврач добавил, что после реорганизации отделения будут минимизированы перемещения пациента.

«Благодаря расширению имеющихся площадей мы сможем сконцентрировать экстренные службы так, чтобы не перевозить пациента из кабинета в кабинет, а все диагностические и лечебные манипуляции оказывались сразу, незамедлительно», — сказал Дмитрий Максимов, слова которого приводятся в сообщении.


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