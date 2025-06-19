Врачи пензенской областной больницы начали проводить внутрисосудистое ультразвуковое исследование Медицина

Пенза, 19 июня 2025. PenzaNews. Врачи пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко внедрили в практику внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ).

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава, после обучения, пройденного на базе самарского областного клинического кардиологического диспансера, врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения провели коронарную ангиопластику со стентированием в сочетании с внутрисосудистой визуализацией.

«Суть метода заключается в использовании ультразвукового датчика диаметром примерно 0,5 мм внутри целевого сегмента сосуда при стентировании коронарной артерии. Датчик излучает ультразвуковые волны, которые отражаются или проходят через структуры сосуда и преобразуются в серию изображений сосуда в поперечном сечении с высоким разрешением. Интерпретация полученных изображений позволяет оценить реальный диаметр сосуда и протяженность поражения, морфологию атеросклеротической бляшки, точнее подобрать стент для восстановления проходимости сосуда, оценить прецизионность его имплантации», — поясняется в тексте.

В нем подчеркивается, что катетерная лаборатория пензенской областной больницы оснащена всем необходимым для внедрения данной методики.